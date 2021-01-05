إنفلات أمني وفوضى عارمة.. هجوم مسلح على آلية محملة بالبضائع في العاصمة السورية

تعرضت سيارة شحن محملة بالبضائع على طريق السويداء في العاصمة السورية دمشق إلى هجوم رصاصي بالقرب من قرية المتونة.

ووفقا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر له، فإن مسلحين مجهولين عمدوا إلى استهداف "سيارة شحن" بالرصاص على طريق السويداء – دمشق بالقرب من قرية المتونة.

وأضافت المصادر أن المسلحون حاولوا اختطاف السيارة وسائقها إلى أنهم فشلوا في ذلك بعد تدخل مجموعة من الأشخاص، ليلوذوا المهاجمين بالفرار، يأتي ذلك في ظل الفوضى المتصاعدة ضمن السويداء.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، لفت المرصد السوري إلى أن محافظة السويداء تشهد انفلاتا أمنيا وتزايدا في حالات الخطف والإفراج مقابل فدية مالية، في ظل ضعف الأوضاع الأمنية والفوضى العارمة في المنطقة.

وأصبحت منطقة السويداء مكانا آمنا لتلك العصابات، حيث أفرج خاطفون عن ضابط برتبة عقيد من مرتبات مطار خلخلة العسكري، بعد اختطافه نحو أسبوع، وذلك بوساطة من فصائل السويداء وفرع الأمن العسكري، دون معرفة قيمة الفدية المالية للإفراج عنه.

وبوساطة فرع الأمن العسكري في محافظة السويداء أيضًا، أفرج خاطفون عن تاجر من أبناء مدينة حلب، كان قد اختطف قبل أيام في ساحة الفرسان وسط المدينة.