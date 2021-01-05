وفد رفيع المستوى.. تحرك فرنسي جديد لحل الأزمة اللبنانية غدا

أعلنت تقارير صحفية لبنانية ، وصول وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي غدًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت ، في زيارة تمتد حتى الاثنين.
والمحت التقارير الصحفية اللبنانية ، الي أن برنامج اللقاءات يشتمل على اجتماعات مع أغلبية رؤساء الكتل والأحزاب، إضافة إلى لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجموعات من المجتمع المدني.
وبحسب التقارير الصحفية اللبنانية، فإن الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الحيوية والحياتية التي تعمل فرنسا عليها لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة.
وكانت الدولة الفرنسية اولي دول العالم التي حرصت علي تقديم العون الي الدولة اللبنانية في أعقاب تفجير مرفأ بيروت حيث زار الرئيس الفرنسي ماكرون بيروت والتقي مع عدد من القيادات السياسية والمسؤولين في لبنان حيث قدم مبادرة لحل الأزمة اللبنانية و النهوض بالدولة اللبنانية.
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