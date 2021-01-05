أمير الكويت يصل مدينة العلا السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

وصل منذ قليل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له إلى مدينة العلا، للمشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصل في وقت سابق لترؤس وفد بلاده في القمة.

وتنعقد، اليوم، في المملكة العربية السعودية الدورة الحادية والأربعون لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد لترؤس وفد بلاده، كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رأس وفد الإمارات العربية المتحدة إلى محافظة العلا.