وصل منذ قليل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له إلى مدينة العلا، للمشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصل في وقت سابق لترؤس وفد بلاده في القمة.
وتنعقد، اليوم، في المملكة العربية السعودية الدورة الحادية والأربعون لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد لترؤس وفد بلاده، كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رأس وفد الإمارات العربية المتحدة إلى محافظة العلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت يصل مدينة العلا السعودية للمشاركة في القمة الخليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.