شاهد.. كيف استقبل القطريون فتح الحدود مع السعودية

استقبل القطريون قرار فتح الحدود بين السعودية و قطر بالترحيب، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف رد فعلهم.

وتداول النشطاء مقطع فيديو لشبان قطريين وهم يحتفلون بخبر فتح الحدود والأجواء مع السعودية، وفق ماذكر موقع "سبق" السعودي.

​كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في بيان، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر و السعودية".

وتسعى السعودية لتحقيق أوصال الوحدة بين الدول العربية وبين دول الخليج العربي، ونبذ الخلافات، حيث أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

وتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.