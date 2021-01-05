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محمد سياف - ابو ظبي - التحقق من السجل التجاري هي واحدة من ضمن الخدمات التي تُوفرها وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لكي تُمكن الأشخاص من التحقق منه بكل سهولة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت توفيراً للوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الخاصة بذلك، واليوم سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بالسجل التجاري تابعونا.

خطوات التحقق من السجل التجاري برقم الهوية

وفرت وزارة التجارة والاستثمار السعودي إمكانية التحقق من السجل التجاري عن طريق رقم الهوية الخاص بالشخص ويُمكنكم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار .

. يتم تسجيل الدخول والنقر على الخدمات الخاصة بالوزارة ثم السجل التجاري.

سوف يظهر أمامك خانات شاغرة يتطلب منك إدخال كافة البيانات الخاصة بك.

ثم قم بإدخال رمز التحقق وتاريخ الانتهاء وسوف يظهر لك حالة السجل التجاري وتاريخ انتهائه.

التحقق من السجل التجاري برقم السجل

وفرت أيضاً وزارة التجارة إمكانية التحقق من السجل التجاري عن طريق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ولكي تتمكن من التحقق عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عنه:

الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة والاستثمار .

. الضغط على خانة تسجيل الدخول ثم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور بدقة.

بعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة والنقر على أيقونة بحث وسوف تظهر لك جميع المعلومات التي تخص السجل.

طرق التواصل مع وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة

أتاحت وزارة التجارة والاستثمار الكثير من الطرق لكي تتواصل معها بكل سهولة ويُسر، ويُمكنكم تقديم شكاوى أو الاستعلام عن أمر ما، لذا يُمكنك التواصل عبر ما يلي:

رقم وزارة التجارة والاستثمار الموحد هو 920000667.

البريد الإلكتروني يُمكنكم التواصل معها وهو [email protected]

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال التحقق من السجل التجاري وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخصه بالتفصيل، ونود أن يكون نال اعجابكم.