الوفود المشاركة في القمة الخليجية تصل إلى العلا

بدأ قادة دول الخليج العربي بالتوافد على مدينة العلا شمال غربي السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء.

وحطت قبل قليل طائرة الوفد الإماراتي الذي يترأسه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت سابق من الثلاثاء، أن الوفد الرفيع المستوى يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والسفير الإماراتي لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى العلا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وصل إلى العلا، رئيسا لوفد بلاده.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

ويضم الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وهبطت أيضا قبل قليل طائرة تقل الوفد العماني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يترأس وفد السلطنة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.

كما وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العلا، لترؤس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.