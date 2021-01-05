صور.. ولى العهد السعودى يستقبل نائب رئيس الوزراء العمانى فى مطار العلا

جدة - نرمين السيد - وصل وفد سلطنة عمان برئاسة فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، إلى مطار العلا بالسعودية، لحضور القمة الخليجية.





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