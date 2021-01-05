العنف الطائفي كارثة إثيوبيا الجديدة.. واعتقال 17 في أحداث بني شنقول الدامية

اعتقلت قوات الأمن في غرب إثيوبيا 17 إثيوبيًا يشتبه في ضلوعهم في أعمال عنف طائفية دامية، زادت وتيرتها بعد أن تولى آبي أحمد السلطة في إثيوبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام دولية.

ذكرت الأنباء، أن 17 مشتبها بهم متهمون بمهاجمة المدنيين في منطقة ميتيكل بولاية بني شنقول-جوموز الإقليمية الغربية في الأسابيع الأخيرة ، مما أسفر عن مقتل العشرات.

في ديسمبر 2020 ، أسفر هجوم مسلح شنه مسلحون يشتبه في أنهم مسلحون من عرقية جوموز في قرية بيكوجي بمنطقة ميتيكل عن مقتل 207 أشخاص على الأقل.

وكان من بين الضحايا 133 رجلًا بالغًا و 35 سيدة ونحو 20 مسنًا و 17 طفلًا ، أحدهم طفل يبلغ من العمر ستة أشهر ، وفقًا لبيان نشرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ، وهي لجنة حقوقية أنشأها البرلمان الإثيوبي.

خلفت أعمال العنف العرقية بين مختلف الجماعات العرقية في ولاية بني شنقول-جوموز الإقليمية في الأشهر الأخيرة مئات القتلى وتشريد الآلاف.

كانت الاشتباكات بشكل رئيسي حول الوصول إلى الموارد الطبيعية والأرض، ولم تقم الحكومة بدور محور أو ملموس في حل ذلك، وهو ما فاقم النعرات العرقية في البلاد.

ولم يحرص آبي أحمد رئيس الحكومة في إثيوبيا على الحوار مع قادة إقليم تيجراي، إذ فضل شن حرب عليهم، كانت نتائج وخيمة على الآلاف من الإثيوبيين، ومازالت تفاصيلها غير معروفة بدقة نظرًا للتعتيم الإعلامي الذي واكب الفترة الماضية خلال الحرب على تيجراي.

ويقول خبراء لمجلة فورين بولسي الامريكية إن رئيس الوزراء لم يحل الصراع مع تيجراي، وإنما فاقمه حتى وإن أعلن انتصاره، فما خلفه القتال من ضحايا وكوارث أكبر من أي مكسب سياسي.