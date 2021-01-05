على مدار 40 عاما.. محطات في تاريخ مجلس التعاون الخليجي

نشرت دارة الملك عبد العزيز وثائقيًا عن أبرز المحطات التاريخية لمجلس التعاون الخليجي، خلال 40 عامًا من تأسيسه، ودور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مسيرته.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن المجلس أنشئ عام 1401 هـ (1981 م) ومقره في العاصمة السعودية الرياض، وعقد أول اجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فيما كان آخر اجتماع عقده المجلس في الرياض عام 1441 هـ (2019 م).

وأفادت دارة الملك عبد العزيز بأن أول اجتماع عقده المجلس في تاريخه، شارك فيه الملك خالد بن عبد العزيز، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الصباح، والسلطان قابوس بن سعيد، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وعن الدور البارز الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مسيرة المجلس فقد بينت الدارة قائلة إنه يتمثل في:

- استكمال دور المملكة منذ تأسيس المجلس في تحقيق العمق الاستراتيجي لدول الخليج إقليميًا وعربيًا ودوليًا.

- وضع رؤية مستقبلية لإيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم، والحفاظ على مقومات الوحدة الاقتصادية.

- الحرص على التواصل من خلال جولاته في دول المجلس لتعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك عام 1438 هـ (2016 م).

- إطلاق بيان إعلان الرياض عام 1441 هـ (2019 م).