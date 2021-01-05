بعد توقيعه على الإغلاق.. قرار جديد للرئيس اللبناني بشأن كورونا

أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون، موافقته على اقتراح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بشأن توقيع العقد مع شركة "فايزر" لشراء اللقاحات اللازمة لوباء "كورونا"، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية، أن عون وقع على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارًا من الخميس 7 يناير الجاري وحتى صباح الاثنين في الأول من فبراير المقبل في إطار مواجهة انتشار "كورونا" في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس "كورونا".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس القادم، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت قناة "ام تي في"، أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار".

وأضافت القناة، أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحفيين من القرار.