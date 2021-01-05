بعد إعلانها تخصيب اليورانيوم 20%.. أول تحرك من الصين تجاه إيران

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إلى توخي الهدوء وضبط النفس إثر إعلان إيران عن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في حديث للصحفيين، إنه على جميع الأطراف تجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.

في السياق، أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى أن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان "خطوة متوقعة، لكنها قابلة للتراجع عنها".

وكتب أوليانوف على "تويتر": "أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، الخطوة متوقعة في ضوء القانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرا. والأمر الرئيسي هو أن هذه الخطوة تظل قابلة للتراجع عنها في إطار تطبيع محتمل".

وأضاف: "لا يوجد شيء يمكن التهويل له. البرنامج النووي الإيراني شفاف تماما ويمكن التحقق منه، من الضروري التركيز على التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية".

وأعلنت إيران أنها استأنفت الاثنين تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وأنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

واعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي أمس بان عملية تخصيب اليوراينوم بنسبة 20 % قد بدات قبل قليل في مجمع "الشهيد علي محمدي" للتخصيب في فردو.

وأوضح أن هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الاجراءات الاولية مثل اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل قائمة اسئلة التصميم وفقا لالتزامات اجراءات الضمان.