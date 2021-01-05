اكتمال وصول المشاركين في القمة الخليجية

أفادت صحيفة "التواصل" السعودية باكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج للمشاركة بالقمة الخليجية الحادية والأربعين التي تحتضنها مدينة العلا السعودية.



وتشهد مدينة العُلا - شمال غربي السعودية - بعد ساعات قلائل انعقاد القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها، حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد مقاطعة دامت عدة سنوات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومعهم مصر من جهة أخرى نظرا للسياسات العدائية التي مارسها النظام القطري تجاه دول المنطقة ودعمه للإرهاب وتدخله في شئون الآخرين.

وكان مجلس التعاون أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس".