وزير الحج السعودي: العمرة آمنة.. على الراغب في أدائها تلقي لقاح كورونا

أوضح وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن العمرة آمنة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل السعودية.

وقال وزير الحج والعمرة لقناة "العربية" عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، إنه من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح، مؤكدًا أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي، والتعقيم والكمامة، وتحديد للسن، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».