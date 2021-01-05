صور.. ولي العهد في مقدمة مستقبلي وفود القمة الخليجية الـ41

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، وفود قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده ليترأس وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

كما وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، إلى المملكة العربية السعودية لترؤّس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون.

ووصل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى المملكة العربية السعودية، ورافق حاكم دبي، وفد رفيع يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

فيما غادر أمير قطر الأمير تميم بن حمد، بلاده، صباح اليوم، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

وكان مجلس التعاون قد أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس".