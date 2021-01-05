قناة عبرية تكشف عن صفقة أمنية واسعة بين إسرائيل واليونان

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، عن صفقة أمنية واسعة بين إسرائيل واليونان.

وأفاد موقع القناة الـ(7) العبرية، أنّ هناك صفقة أمنية واسعة بين وزارة الجيش الإسرائيلي والحكومة اليونانية، تشمل إنشاء وتشغيل مركز تدريب للطيران وشراء طائرات وترقية أخرى وأنظمة محاكاة وخدمات لوجستية على مدار 20 عاما بقيمة 1.68 مليار دولار.

وفي سياق منفصل أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء،أن انتشار فيروس كورونا لا يزال في تصاعد متواصل لدرجة يصعب معها الحد من انتشاره بواسطة الإغلاق المفروض على الحياة العامة والذي لا يتم التقييد به بشكل صارم.

فقد اظهر بيانات الصحة صباح اليوم ان عدد الإصابات الجديدة التي تم رصدها امس في إسرائيل 8308 إصابة من اصل 110813 اختبارا وذلك يعني ان نسبة النتائج الإيجابية من مجمل الفحوص 7.6% وهي اعلى نسبة منذ نحو شهرين في إسرائيل.