سوريا والجزائر يد واحدة.. اجتماع هام لبحث سبل التعاون بين البلدين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باجتماع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري الهاشمي جعبوب مع سفير سوريا في الجزائر نمير الغانم، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والشراكة القائمة في مجالات العمل والتشغيل.
بحسب وكالة الأنباء السورية؛ فقد أوضحت وزارة العمل الجزائرية في بيان لها أنه تم استعراض فرص التعاون الثنائي وعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع الجزائر وسوريا، إضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ونقل البيان عن الوزير الجزائري جعبوب قوله إن وزارته مستعدة لتكثيف المشاورات وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير العمل المشترك بين الجانبين.
من جانبه، أكد السفير الغانم استعداد بلاده لوضع أطر لتطوير علاقات التعاون الثنائي وتقريب التشاور، ولا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
وذكرت الوكالة السورية أن الجانبين اتفقا على العمل المشترك من أجل توحيد الرؤى والعمل مستقبلًا على رفع مستوى التعاون الثنائي بما يناسب تطلعات البلدين الشقيقين والدفع بديناميكية جديدة لتنويع مجالات الشراكة بينهما.
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