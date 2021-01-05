شاهد.. لحظة وصول طائرة أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

وصلت منذ قليل الطائرة التي تقل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له إلى مدينة العلا، للمشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعون التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم،أعلنت قطر أن الأمير تميم غادر الدوحة صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه المملكة في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، يترأس الأمير تميم وفد قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا بالمدينة المنورة في وقت لاحق من اليوم.

ووصل منذ قليل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له إلى مدينة العلا، للمشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعون التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

تنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41 فى محافظة العلا بـ المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور قادة الدول الخليجية والممثلين عنهم، حيث وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العماني للعلا للمشاركة في القمة الخليجية.

كما استقبل ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الوفد البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد، كما وصل محمد بن راشد إلى العلام برئاسة وفد إماراتي للمشاركة فى قمة العلا.

وبالأمس، أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد سيحضر القمة الخليجية المقررة في السعودية على رأس وفد بلاده.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة المرتقبة في مدينة العلا السعودية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أعلن، مساء أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.