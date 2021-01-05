السر في الأصول المجمدة.. تطورات احتجاز إيران للسفينة الكورية

قامت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، باقتحام الناقلة الكورية الجنوبية، التي قامت باحتجازها أمس الاثنين، وأجبرتها على التوجه لإيران.

أعلنت الشركة المالكة للسفينة الكورية المحتجزة من قبل إيران، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإيرانية أعلنت في البداية عزمها فحص السفينة قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية وإجبار القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.

ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم "هانكوك تشيمي"، مشيرًا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

وتم توقيف طاقم السفينة المؤلف من كوريين وإندونيسيين وفيتناميين وآخرين من ميانمار، وفق البيان الذي لم يحدد عددهم أو تفاصيل بشأنهم.

وأوضح "الحرس" أن توقيف السفينة جاء بناء لطلب من المنظمة البحرية لمحافظة هرمزكان الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز، وبناء لإشارة من المدعي العام في المحافظة.

ونفت الشركة المشغلة لناقلة النفط الكورية الجنوية المحتجزة لدى إيران، مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن تلويث المياه في الخليج.

ويوجد على متن الناقلة 30 من أفراد الطاقم، بينهم 5 كوريين و11 من ميانمار، وإندونيسيين اثنين وفيتناميين.

وجدير بالذكر أنه تم تجميد أصول إيرانية في بنكين كوريين، ذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أن قيمتها الإجمالية تبلغ 7 مليارات دولار، بدءًا من سبتمبر الماضي عندما انتهت صلاحية الإعفاء الأميركي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني، بحسب ما نقله موقع قناة «دويتشه فيله» الألمانية.