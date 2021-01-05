سوريا.. 100 ضربة جوية في 48 ساعة بحثا عن عناصر تنظيم داعش

نفذت الطائرات الحربية الروسية، خلال الـ48 ساعة الماضية، أكثر من 100 غارة جوية استهدفت تنظيم معاقل لتنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية.

ويأتي ذلك، تزامنا مع انتشار قوات برية تابعة للجيش السوري والمسلحين الموالين لروسيا، على طريق الرقة-السلمية في بادية حماة، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وتواصل قوات الجيش السوري أعمالها في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولًا إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالًا، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الإرهابي.

واستهدف عناصر من تنظيم داعش، أمس الاثنين، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، مما أدى إلى مقتل 12 من القوات السورية، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخصا بينهم 4 مدنيين.

وفي 30 ديسمبر الماضي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كمينًا محكمًا لعناصر تنظيم داعش، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص-دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عنصرا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.