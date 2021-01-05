نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 518 وفاة و24 ألف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية،ما رفع إجمالي الإصابات إلى3.284.384 ملايين.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، 518 وفاة إضافية، ما رفع العدد للإجمالي إلى 59506.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.