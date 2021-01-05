بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية

دوت الخليج :- شب حريق ضخم، الأحد، نتج عن انفجارات في خزانات للمحروقات على الحدود اللبنانية السورية في منطقة دالك القصر الهرمل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الحجم الهائل للحريق وألسنة اللهب مشتعلة.

كما أصدر الجيش اللبناني بياناً أكد فيه انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والبنزين يملكه شخص من آل عبيد، ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية، وهو بعيد تماماً عن حاجز الجيش، مؤكداً أنه لا توجد إصابات في صفوف العسكريين.

يشار إلى أن المنطقة معروفة بالتهريب لكافة المواد، لا سيما البنزين.

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