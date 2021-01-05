أمير الكويت يصل السعودية للمشاركة فى القمة الخليجية

جدة - نرمين السيد - وتنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة "عكاظ" السعودية، بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجى.

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