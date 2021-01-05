كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى احتجاجا على احتجاز ناقلة نفط

جدة - نرمين السيد - بدوره، عبر السفير الإيرانى لدى سول، سعيد بادامشى شابستارى، عن أسفه لاحتجاز الحرس الثورى الإيرانى ناقلة النفط "هانكوك كيمى"، قائلا إن "جميع البحارة بأمان، وأنه لا داع للقلق على سلامتهم"، غير أنه لم يعلق على أسباب الاحتجاز وموعد الإفراج عن ناقلة النفط وغيرها من التفاصيل.
ومن المتوقع أن ينقل السفير الإيرانى لمدير شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الكورية الوضع الخاص بالبحارة وموقف الحكومة الإيرانية.
وكانت البحرية التابعة لقوات الحرس الثورى الإيرانى، احتجزت، أمس الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، زاعمة أن هذه السفينة سببت تلوثًا بيئيًا وكيميائيًا فى مياه الخليج.
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