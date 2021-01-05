الرئيس اللبنانى يوقع الموافقة على إغلاق البلاد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أعرب أمس الإثنين، عن قلقه إزاء الوضع الوبائى فى لبنان، فى ظل تفشى فيروس كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة فى عدد من غرف العناية الفائقة.
وسجّل لبنان معدلات إصابة قياسية بلغت أقصاها الخميس، مع رصد 3507 إصابات، بعدما كان معدل الإصابات الوسطى يراوح بين ألف وألفى إصابة في الأسابيع السابقة.
وتخطّى عدد المصابين الإجمالى فى البلاد أكثر من 189 ألفا ضمنها 1499 حالة وفاة على الأقل.
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