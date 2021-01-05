وصول قادة الخليج الى قاعة مرايا استعدادا لانطلاق القمة الـ41

أفادت قناة العربية بوصول قادة ورؤساء دول الخليج المشاركين في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي تشهدها مدينة العلا الي قاعة المرايا تمهيدا لبدء انعقاد القمة الخليجية.
وتشهد مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.
وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد السياسات العدائية التي مارستها النظام القطري تجاه دول المنطقة ودعمه للارهاب وتدخله في شؤون الآخرين.
وكان مجلس التعاون قد أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس
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