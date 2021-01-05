الوفد العماني بالسعودية: المتغيرات والمستجدات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، اليوم الثلاثاء، عن تقديره الكبير لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وأكد آل سعيد، حسبما أفادت شبكة "العربية"، أن المتغيرات والمستجدات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، للعلا للمشاركة في القمة الخليجية الـ41 التي تنطلق اليوم، الثلاثاء، فى محافظة العلا بـ المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور قادة الدول الخليجية والممثلين عنهم.

وكان ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الوفد العماني برئاسة نائب رئيس الوزراء العماني، الذي حضر نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.

وتنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها العديد من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

ومن المتوقع أن يتم، الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة في مدينة العلا السعودية.

ووفق ما نشرته صحية عكاظ السعودية ، فإنه من المقرر أن يلقي خادم الحرمين الشريفين خطابا فى الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية خاصة أنه سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامى والدولى، ولك لما يمثله من خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.

وكان مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانًا يوم الأحد الماضي، حول إنعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتى ستنطلق من العُلا السعودية، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.