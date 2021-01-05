روسيا: أكثر من مليون مواطن حصلوا على لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد كورونا

أعلن مدير مركز (جامالي) الروسي للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال جينتسبورج - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - : "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أي أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".



وأضاف: "أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك ـ V) لقاح مجرب".. مشيرا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.

وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و "موديرنا"، و"استرازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح.