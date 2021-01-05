فتح الحدود والأجواء وعناق حار.. تفاصيل اتفاق السعودية وقطر قبيل قمة العلا

تقترب المملكة العربية السعودية من اتمام المصالحة مع قطر، بالتزامن مع بدء القمة الخليجية فى مدينة العلا السعودية، وذلك بعد قرار الرياض بفتح الحدود والأجواء مع الدوحة والعناق الحار بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت الكويت، عن اتفاق سعودي قطري ينص على فتح الحدود والأجواء بين البلدين، في وقت أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بيانا أكد فيه أن "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون.. قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وتلا وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، بيانا متلفزا، أعلن فيه أن أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أكدوا فيه على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. والاتفاق على فتح الأجواء بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء الاثنين.

وقال "نأمل أن تكون قمة العلا قمة مصالحة بين قطر وباقي الدول تعزز التعاون وتنهي هذا العارض"، مبينا أن "بيان العلا سيتم التوقيع عليه غدا" الثلاثاء.

وفي بيان منفصل نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد محمد بن سلمان أن القمة الخليجية "ستترجم تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وقال إن القمة الخليجية " ستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي إن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر التوقيع على اتفاق المصالحة الخليجية.

وأعلنت قطر أن أميرها الشيخ تميم بن حمد، سيرأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

في سياق متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن “سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية”.

وشدد ولي العهد السعودي على أن قمة مجلس التعاون التي تنعقد يوم غد ستكون قمة جامعة للكلمة.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصيا أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله المملكة لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وكان ولي العهد في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي تستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك غداة توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية، وسط توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها.