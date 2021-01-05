للمشاركة في القمة الخليجية.. وصول وزير الخارجية إلى مدينة العلا السعودية

أعلنت صحيفة تواصل السعودية وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى محافظة العلا للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41.

وأفادت الصحيفة السعودية أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تغريدة له عبر تويتر: "يصل الآن وزير الخارجية سامح شكري إلى محافظة العلا السعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، حيث أكد فيها أن مصر دائمًا ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة، للحفاظ على وحدة الصف العربى، والتوصل إلى المصالحة، وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت الخليجي.

وتشهد مدينة العلا السعودية انعقاد القمة الحادية والأربعون بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد حيث من المنتظر إنهاء المقاطعة إيذانا ببدء المصالحة بين الدول الخليجية وقطر.