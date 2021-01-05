راعي المصالحة الخليجية.. أول تعليق من أمير الكويت بعد وصوله السعودية لحضور قمة العلا

أكد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الثلاثاء، عن أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها "علاقات أخوية وضاربة جذورها في أعماق التاريخ"، وذلك في أول حديث له عقب وصول إلى مدينة العلا السعودية لحضور القمة الخليجية الـ41.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له إلى مدينة العلا، للمشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعون التي تحتضنها المملكة العربية السعودية. وكان ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.

وتنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها عديدًا من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

ومن المتوقع أن يتم، الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة في مدينة العلا السعودية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أعلن، مساء أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

ووفق ما نشرته صحية عكاظ السعودية ، فإنه من المقرر أن يلقي خادم الحرمين الشريفين خطابا فى الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية خاصة أنه سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامى والدولى، ولك لما يمثله من خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.

وكان مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانًا يوم الأحد الماضي، حول إنعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتى ستنطلق من العُلا السعودية، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.