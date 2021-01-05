قمة العلا الخليجية.. ولي العهد البحريني يتوجه بالشكر لـ العاهل السعودي

توجه ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد، اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

كما أشاد الأمير سلمان بن حمد بجهود خادم الحرمين الشريفين من أجل تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفد البحريني برئاسة الأمير سلمان بن حمد.

وتنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها عديدًا من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة في مدينة العلا السعودية.

ووفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإنه من المقرر أن يلقي خادم الحرمين الشريفين خطابا فى الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، خاصة أنه سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامى والدولى، وذلك لما يمثله من خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.

وكان مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانًا يوم الأحد الماضي، حول انعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتى ستنطلق من العُلا السعودية، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.