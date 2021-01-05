نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 944 وفاة و11897 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 11897 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.787.410 مليون.

وبسحب معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 944 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 35518.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.