أخبار اليمن : تحذيرات هامة .. أجواء شديدة البرودة في 11 محافظة

تحذيرات هامة .. أجواء شديدة البرودة في 11 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس بارد إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وقال المركز في نشرته الجوية "إن أجزاء من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة".

وأشار إلى استمرار الطقس البارد إلى شديد البرودة والجاف أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

وذكر أن الطقس سيكون بارداً اجمالاً على المناطق المرتفعة بمحافظات الضالع ،إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت؛ وكذا المناطق الصحراوية مع استمرار التدني في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين.

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية واضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أثار البرد .

وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم ؛محذراً مرتادي البحر وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية .

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 4 درجات في ذمار ؛ عمران : 4.2 ؛صنعاء : 4.8 ؛ والسدة : 7 ؛ إب : 8.2

