نائب رئيس وزراء عمان: المتغيرات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان، إن المتغيرات والمستجدات تحتم على دول الخليج تنسيق المواقف، معربا عن تقدير بلاده للسعودية قيادة وحكومة وشعبًا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة "عكاظ" السعودية، بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجى.