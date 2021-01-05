الحكومة التركية: زيادة العجز التجارى إلى 49.9 مليار دولار فى 2020

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الليرة التركية كانت قد تهاوت على نحو غير مسبوق أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة، ما عمق الأزمة الاقتصادية التى تعيشها تركيا فى ظل حكم الرئيس الحالى للبلاد رجب طيب أردوغان.

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