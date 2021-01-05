إيران تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا الشهر الماضي.

ووفقا لـ التلفزيون الرسمي الإيراني، أعلن وزير الصحة سعيد نمكي، أنه "تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا البريطاني في إيران، وهي لمواطن إيراني تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة"، وفق تعبيره.

وأضاف نمكي: "كان هذا المريض بالسلالة الجديدة البريطانية لكورونا قد وضع نفسه في الحجر الصحي منذ اليوم الأول، ولم يشاهد أي أثر للفيروس بالقرب منه".

وتابع قائلا: "الحالة بصحة جيدة، ولحسن الحظ تم عزله عن رفاقه الذين كانوا معه".

هذا وقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 255 الفا و620 شخصا، بعد تسجيل 6113 حالة جديدة ، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت سادات لاري إلى وفاة 98 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المتوفین في إیران 55 الفا و748شخصا.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 29 الفا و28 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 98 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 620 شخصا.