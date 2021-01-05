الكرملين: التوازن النووي ضروري لمنع نشوب حرب عالمية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن نشوب حرب عالمية جديدة أمر غير ممكن طالما يوجد توازن في الترسانات النووية، مضيفا أن هذا التوازن النووية ضروري لمنع نشوب حرب عالمية.
وقال بيسكوف - في مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف" على "يوتوب" اليوم الثلاثاء -: "في العلاقات الدولية تعتمد الحياة على القوانين الدولية، ولكن هذا الأمر بات غائبا أيضا، ونفكر الآن ماذا سيكون البديل؟".
وتابع:"أن نشوب الحرب العالمية أمر غير ممكن طالما يوجد التوازن النووي، الذي ينقذ العالم من الحرب، وذلك رغم الكثير من الحروب الشنيعة التي نراها"، مؤكدا أن الدول الكبرى تتحمل مسؤولية وقف هذه الحروب.
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