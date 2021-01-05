أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على فتح الحدود بين قطر والسعودية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه الكبير بموافقة المملكة العربية السعودية على فتح الحدود مع قطر.

وأكد الاتحاد الأوروبي على أن اتفاق المصالحة بمثابة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي، مشددا على دعم جهود الوساطة الكويتية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أعلن، مساء أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.

ومن المتوقع أن يتم، الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة في مدينة العلا السعودية.

وتنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها عديدًا من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.