قبيل انطلاق القمة الخليجية.. شاهد قادة مجلس التعاون يلتقطون صورة جماعية

بثت وكالة الأنباء السعودية واس صورة جماعية للقادة الخليجيين المشاركين في القمة الحادية والأربعين والتي تشهدها مدينة العلا السعودية حيث تنطلق بعد قليل بحضور أمير قطر تميم بن حمد.

وتشهد مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - بعد قليل انطلاق القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد مقاطعة دامت عدة سنوات.

وكان مجلس التعاون قد أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.