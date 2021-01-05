شاهد.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي قادة دول الخليج

وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى محافظة العلا منذ قليل لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما بدأوا في إلقاء الكلمات الافتتاحية للقمة، وذلك في قمة تسعى لمناقشة أبرز القضايا الخليجية في ظروف عالمية استثنائية، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعرضت صحيفة الشرق الأوسط للمقاطع المصورة، فيما أفادت قناة العربية باستقرار قادة ورؤساء دول الخليج المشاركين في القمة الخليجية الحادية والأربعين، التي تشهدها مدينة العلا بقاعة المرايا، واستمرار إلقاء كلماتهم خلال القمة.
وكان في استقبال القادة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث استقبل قبل ظهر اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وكما واستقبل الأمير بن سلمان، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.
واستقبل بن سلمان، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
كما ورحب الأمير محمد بن سلمنا في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ويضم الوفد الرسمي الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري.
كما استقبل الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المطار لدى وصوله إلى المملكة، لحضور الدورة الـ41 للقمة الخليجية على رأس وفد قطري.
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