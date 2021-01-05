بعد انتهاك إيراني.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بإنقاذ الاتفاق النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، متعهدا بمضاعفة الجهود لإنقاذ الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالإنجليزية، قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء إنها تأسف لاستئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة المقلقة في منشأة نووية تحت الأرض، وذلك في انتهاك واضح لاتفاق نووي أبرم عام 2015.

واضافت المفوضية الأوروبية "نحن قلقون للغاية من الاجراءات التي تتخذها ايران. وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية دورية إن هذا العمل ينتهك التزامات إيران النووية وسيكون له تداعيات خطيرة. وقال "إنه أمر مؤسف لكنه أيضا مهم للغاية و ... أن نحافظ على الاتفاق."

وتعد هذه الخطوة هي أحدث مخالفة إيرانية للاتفاق، والتي بدأت في انتهاكها عام 2019 ردًا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض الولايات المتحدة. العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

وأعلنت إيران، أمس الاثنين، بدء تخصيب اليورانيوم رسميا حتى درجة نقاء 20٪، في أكبر انتهاك لها حتى الآن للاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العملية بدأت في محطة فوردو تحت الأرض اليوم الاثنين.

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب في صنع وقود للمفاعلات وكذلك لصنع قنابل نووية، واليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة نقاوة 90٪.