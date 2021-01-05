من وزيرٍ للإعلام لسفير الأردن في مصر.. العضايلة يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني

ادي أمجد العايلة منذ قليل اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتعيينه سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى الدولة المصرية، ومندوبًا دائمًا لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وكانت الإرادة الملكية الأردنية السامية أصدرت قرارا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن في جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الاعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن في موسكو وتركيا اضافة لخدمته الطويلة كمدير للاعلام ومستشار الملك في الديوان الملكي.

وقرّر مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي، تعيين أمجد عودة العضايلة سفيرًا للأردن لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوبًا دائمًا للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

وكان العضايلة وزيرا لشؤون الاعلام في حكومة عمر الرزاز التي استقالة بعد صدرو الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب.