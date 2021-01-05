أغرب طلب في العالم اليوم.. مطلوب اعتقال ترامب

قدّمت إيران اليوم طلبًا هو الأغرب في العالم اليوم، لافتقاره للواقعية، وذلك بالقبض على رأس إحدى أهم دول العالم، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وقالت الحكومة الإيرانية ممثلة في الجهات القضائية إنها "قدمت طلبا للإنتربول لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني".

وأوضح وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، أن "وزارة الأمن، وبالتعاون مع جهات أخرى، أعدت ملفا في موضوع استشهاد قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني".

وذكر أنه "جاهز لعرض هذا الملف أمام المحافل القانونية والدولية".

وقال علوي: "نأمل أن يسمع العالم صرخة مظلومية هذا الشهيد عبر المحافل القانونية".

كما شدد وزير الأمن على "وجود جميع الوثائق التي تثبت إرهاب الدولة، وانتهاك السيادة الوطنية لدولة أخرى في هذا الاغتيال"، مشيرًا إلى أن "أكثر من ألف صفحة من العمل القانوني تم تنظيمها في هذا الصدد".