خلال 10 أيام.. رئيس الصحة اللبنانية: نشهد ارتفاعا في إصابات كورونا.. ولا أسًرة فارغة

قال النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية، إن البلاد بوضع خطير ولديها امكانيات أضعف بكثير من بريطانيا التى أعلنت الإغلاق الشامل لافتا إلى أنه "تفاجأ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة أمس والتي اتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة".
وتابع "عراجي" أنه لا نوافق على أي استثناء ففي كل دول العالم هناك ما يسمى بالدليفري.. المستهترون يتسببون بنقل الوباء إلى داخل البيوت وما شهدناه في فترة الأعياد معيب ونتوقع ارتفاع الإصابات في الفترة القادمة والخوف الكبير من الإصابات الخطرة"، وذلك وفقا ما نشره موقع ليبانون ديبايت.
وتوقع عراجي "ارتفاعًا في الاصابات بالايام العشرة المقبلة ولا اسرة فارغة في غرف العناية الفائقة".
وكانت السلطات اللبنانية، قررت أمس الاثنين، إغلاق البلاد اعتبارا من الخميس حتى الأول من فبراير المقبل بعد تسجيل معدل إصابات قياسي بفيروس كورونا مؤخرًا وبلوغ أقسام العناية الفائقة في عدد من المستشفيات طاقتها القصوى.
وقال وزير الصحة حمد حسن، إثر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا "إن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من فبراير 2021".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن حظر التجول الذي سيواكب الإغلاق سيسري "من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا".
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