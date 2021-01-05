بوتين يبحث مع ميركل احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، وافقت السلطات الصحية في روسيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.

وبحسب غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7480 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3755 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.6% من المرضى الجدد.