نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق للاتحاد الأوروبي على استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وتعتبر الخطورة خرقًا للاتفاق النووي.

وقد أكد مسؤول إيراني، أن بلاده بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة منذ مساء الاثنين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت القناة، أمس الاثنين، نقلًا عن وكالة مهر، بأن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

وقال نائب رئيس الوكالة النووية الإيرانية على أصغر زاريان، في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا قررت السلطات الإيرانية القيام بذلك.