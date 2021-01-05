خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد الأحوال المدنية

في إطار التحديثات المستمرة التي تُجريها وزارة الداخلية السعودية من أجل إتاحة الحصول على جميع خدماتها عبر منصتها الإلكترونية ABSHER، للتيسير على المواطنين والمقيمين من الحصول على كافة الخدمات إلكترونيًا أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب لفروعها، أطلقت رسميًا خطوات تفعيل الهوية الرقمية، للحصول على الهوية الوطنية بشكل إلكتروني عبر الجوال من خلال تطبيق أبشر أفراد، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة سارّة لملايين المواطنين في جميع أنحاء المملكة مع استقبال العام الميلادي الجديد 2021، لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية وتفعيل التواصل عن بُعد، لتكون بذلك نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد مع القطاعات ذات الصلة أو الرسمية والحكومية.

مميزات الهوية الرقمية

ومن جانبه، وفي أول تعليق له، قال “محمد الجاسر” المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أن الهوية الإلكترونية الجديدة تتمتع بعدة مزايا يستفيد منها جميع المواطنين السعوديين بلا استثناء، لعل من أبرزها، أنها ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم للبطاقة أو فقدانهم إياها، إذ أنها تُمكن المستفيد من استعراض بياناته الشخصية المُدرجة بها كاملة بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على تطبيق أبشر للأفراد المُثبت عبر الجوال، متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير: QR Code، والذي سيكون مُفعّل على الهاتف الذكي، ويمكن تشغيله دون الحاجة لوجود انترنت.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية

يُمكن الحصول على خطوات تفعيل الهوية الرقمية التي تساعدك على حمل البطاقة الخاصة بك على جوالك دون الحاجة لحمل الهوية ذاتها، من خلال الدخول عبر بوابة أبشر أفراد، وفتح التطبيق على الهاتف ونسخ الكود المرئي الخاص بها على طريقة الواتس ويب، ثم حفظها، وعند الحاجة، يُمكنك فتح الجوال على التطبيق، لتظهر جميع البيانات الخاصة بها، مثلهما مثل البطاقة المطبوعة، ويمكن فتحها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، ويوضح الفيديو التالي المدرج بالموقع الرسمي للأحوال المدنية على تويتر، التفاصيل:

رابط تطبيق أبشر للجوالات الذكية

ومن أجل الحصول على خطوات تفعيل الهوية الرقمية، فإنه كم أوضحنا من قبل، لابد من تحميل تطبيق أبشر أفراد للجوالات الذكية المختلفة بأنواعها، ويمكنك تحميلها من خلال الرابطين الآتيين: