كيفية التسجيل في موقع Hunger station وطلب الطعام من خلاله

التسجيل في موقع Hunger station وطلب الطعام من خلاله، موقع هنقرستيشن أو Hunger station من أفضل منصات المملكة العربية السعودية لطلب الطعام والعديد من الخدمات الأخرى وتوصيلها لجميع المناطق في السعودية، نوضح طريقة التسجيل في الموقع لطلب الطعام من خلاله فورًا.

منصة محطة الجوع Hunger station

من أكبر منصات توصيل الطعام والطلبات في السعودية، حيث يتعامل مع المنصة الكثير من مطاعم الأكل السريع في السعودية، وكذلك الصيدليات ومحلات الزهور والسوبر ماركت والمخابز، والكثير من المحلات التي تتعامل مع الموقع والتي يصل عددها لأكثر من 1000 محل، حتى يسهل على العميل طلب ما يريد من خلال الموقع ليسهل التوصيل في أسرع وقت.

طريقة التسجيل في موقع هنقرستيشن

التوجه المباشر لموقع منصة Hunger station الإلكتروني. ومن الصفحة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل الدخول. يتم الانتقال للصفحة التالية المتخصصة بإدخال البيانات للتسجيل على الموقع والبيانات هي: رقم الهاتف المحمول واسم المستخدم والبريد الإلكتروني الشخصي. يتم كتابة الرقم السري والضغط على تسجيل بعد ذلك. ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المحمول، يتم تسجيله في الحقل المخصص له في صفحة التنشيط. يتم الضغط بعد ذلك على تأكيد. بعد اتباع الخطوات السابقة بذلك يتم تسجيل دخولك في محطة الجوع.

تسجيل الدخول المباشر للموقع. بعد نجاح تسجيل الدخول، يتم تحديد المدينة المرادة ومن ثم الحي. ومن ثم اختيار المطعم من صفحة المطاعم الموجودة. ويجب بعد ذلك تحديد صنف الطعام المختار، بعد الانتهاء من تحديد المراد يتم الضغط على أيقونة التالي. سيتم التوجه لصفحة استكمال البيانات من رقم المنزل وميعاد ومكان التسليم. ومن ثم الضغط على زر طلب لتأكيد طلب الطعام.

بعد التعرف على الخدمات المقدمة من هنقرستيشن، يتساءل الكثيرين عن كيفية التسجيل في موقع محطة الجوع لطلب الخدمات من خلال والاستمتاع بالعروض التي يقدمها الموقع، فيتم كالتالي:خطوات طلب الطعام من هنقرستيشن