عروض ليبارا السعودية| شامل عروض باقات المُكالمات والإنترنت

ليبارا السعودية واحدة من أهم شركات الاتصالات التي استطاعت أن تصنع لها مكانة وسهرة في المملكة العربية السعودية بفضل وجود فريق خدمة عملاء جاهز لخدمة جميع المستفيدين من هذه الشركة، حيث يتم تقديم الكثير من الباقات بأسعار مميزة ومناسبة للجميع، حيث تقدم خدمات أخرى للاتصالات تناسب جميع العملاء، وفي هذا المقال نعرض لكم أسعار الباقات المختلفة لكي تستفيدوا منها.باقة التوفير المحلية 30 ريال
- تمنحك 100 دقيقة لشبكات الاتصالات و100 دقيقة لشبكات ليبارا
- توفر أيضاً بيانات إنترنت 2+2.
- صلاحية الباقة للاتصالات حوالي 7 أيام.
- الرسوم لهذه الباقة حوالي 30 ريال.
- كود الاشتراك في هذه الباقة #3006*777*
- تعطيك 250 دقيقة لشبكات ليبارا و 250 دقيقة اتصال للشبكات المحلية الأخرى.
- قيمة بيانات الإنترنت 2+1
- أما عن صلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة 50 ريال.
- كود الاشتراك في هذه الباقة #3003*777*
- تعطيك الباقة 500 دقيقة لشبكات ليبارا و 300 دقيقة لاتصالات الشبكات الأخرى.
- بيانات الإنترنت 2+5
- صلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة 70 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة: #3004*777*
- تعطيك 1000 ريال لشبكات ليبارا مع 100 دقيقة للشبكات الأخرى.
- بيانات الانترنت 2+10
- أما صلاحية الباقة: 30 يوم.
- رسوم الباقة 70 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة #3070*777*
- تعطيك 450 دقيقة لشبكة ليبارا و 450 للشبكات الأخرى.
- بيانات الانترنت 6+9
- وصلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة: 90 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة #3005*777*
- تعطيك الباقة 300 دقيقة لجميع الشبكات.
- بيانات الانترنت في الباقة 5+25
- صلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة: 110 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة #3007*777*
من خلال تطبيق ليبارا السعودية يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات بدلاً من زيارة الفرع الخاص بالشركة:
- تمنحك القدرة على اختيار الباقة الخاصة بك.
- تستطيع التحقق بشكل كامل من المكالمات واستعمال البيانات.
- يمكنك من خلاله إعادة شحن الخط من خلال البطاقة الائتمانية أو بطاقة الشحن.
- من خلاله يمكنك تحويل الرصيد.
- من خلاله تستطيع التعرف على العروض الجديدة في ليبارا.
الوسوم
ليبارا السعودية واحدة من أهم شركات الاتصالات التي استطاعت أن تصنع لها مكانة وسهرة في المملكة العربية السعودية بفضل وجود فريق خدمة عملاء جاهز لخدمة جميع المستفيدين من هذه الشركة، حيث يتم تقديم الكثير من الباقات بأسعار مميزة ومناسبة للجميع، حيث تقدم خدمات أخرى للاتصالات تناسب جميع العملاء، وفي هذا المقال نعرض لكم أسعار الباقات المختلفة لكي تستفيدوا منها.باقة التوفير المحلية 30 ريال
- تمنحك 100 دقيقة لشبكات الاتصالات و100 دقيقة لشبكات ليبارا
- توفر أيضاً بيانات إنترنت 2+2.
- صلاحية الباقة للاتصالات حوالي 7 أيام.
- الرسوم لهذه الباقة حوالي 30 ريال.
- كود الاشتراك في هذه الباقة #3006*777*
- تعطيك 250 دقيقة لشبكات ليبارا و 250 دقيقة اتصال للشبكات المحلية الأخرى.
- قيمة بيانات الإنترنت 2+1
- أما عن صلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة 50 ريال.
- كود الاشتراك في هذه الباقة #3003*777*
- تعطيك الباقة 500 دقيقة لشبكات ليبارا و 300 دقيقة لاتصالات الشبكات الأخرى.
- بيانات الإنترنت 2+5
- صلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة 70 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة: #3004*777*
- تعطيك 1000 ريال لشبكات ليبارا مع 100 دقيقة للشبكات الأخرى.
- بيانات الانترنت 2+10
- أما صلاحية الباقة: 30 يوم.
- رسوم الباقة 70 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة #3070*777*
- تعطيك 450 دقيقة لشبكة ليبارا و 450 للشبكات الأخرى.
- بيانات الانترنت 6+9
- وصلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة: 90 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة #3005*777*
- تعطيك الباقة 300 دقيقة لجميع الشبكات.
- بيانات الانترنت في الباقة 5+25
- صلاحية الباقة 30 يوم.
- رسوم الباقة: 110 ريال.
- كود الاشتراك في الباقة #3007*777*
من خلال تطبيق ليبارا السعودية يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات بدلاً من زيارة الفرع الخاص بالشركة:
- تمنحك القدرة على اختيار الباقة الخاصة بك.
- تستطيع التحقق بشكل كامل من المكالمات واستعمال البيانات.
- يمكنك من خلاله إعادة شحن الخط من خلال البطاقة الائتمانية أو بطاقة الشحن.
- من خلاله يمكنك تحويل الرصيد.
- من خلاله تستطيع التعرف على العروض الجديدة في ليبارا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ليبارا السعودية| شامل عروض باقات المُكالمات والإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.