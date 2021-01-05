عروض ليبارا السعودية| شامل عروض باقات المُكالمات والإنترنت

ليبارا السعودية واحدة من أهم شركات الاتصالات التي استطاعت أن تصنع لها مكانة وسهرة في المملكة العربية السعودية بفضل وجود فريق خدمة عملاء جاهز لخدمة جميع المستفيدين من هذه الشركة، حيث يتم تقديم الكثير من الباقات بأسعار مميزة ومناسبة للجميع، حيث تقدم خدمات أخرى للاتصالات تناسب جميع العملاء، وفي هذا المقال نعرض لكم أسعار الباقات المختلفة لكي تستفيدوا منها.

تمنحك 100 دقيقة لشبكات الاتصالات و100 دقيقة لشبكات ليبارا

توفر أيضاً بيانات إنترنت 2+2.

صلاحية الباقة للاتصالات حوالي 7 أيام.

الرسوم لهذه الباقة حوالي 30 ريال.

كود الاشتراك في هذه الباقة #3006*777*

تعطيك 250 دقيقة لشبكات ليبارا و 250 دقيقة اتصال للشبكات المحلية الأخرى.

قيمة بيانات الإنترنت 2+1

أما عن صلاحية الباقة 30 يوم.

رسوم الباقة 50 ريال.

كود الاشتراك في هذه الباقة #3003*777*

تعطيك الباقة 500 دقيقة لشبكات ليبارا و 300 دقيقة لاتصالات الشبكات الأخرى.

بيانات الإنترنت 2+5

صلاحية الباقة 30 يوم.

رسوم الباقة 70 ريال.

كود الاشتراك في الباقة: #3004*777*

تعطيك 1000 ريال لشبكات ليبارا مع 100 دقيقة للشبكات الأخرى.

بيانات الانترنت 2+10

أما صلاحية الباقة: 30 يوم.

رسوم الباقة 70 ريال.

كود الاشتراك في الباقة #3070*777*

تعطيك 450 دقيقة لشبكة ليبارا و 450 للشبكات الأخرى.

بيانات الانترنت 6+9

وصلاحية الباقة 30 يوم.

رسوم الباقة: 90 ريال.

كود الاشتراك في الباقة #3005*777*

تعطيك الباقة 300 دقيقة لجميع الشبكات.

بيانات الانترنت في الباقة 5+25

صلاحية الباقة 30 يوم.

رسوم الباقة: 110 ريال.

كود الاشتراك في الباقة #3007*777*

باقة التوفير المحلية 30 ريالباقة التوفير المحلية 50 ريالباقة التوفير 70 ريالباقة التوفير 70 بلسقيمة باقة التوفير 90 ريالباقة التوفير 110تطبيق ليبارا السعودية

من خلال تطبيق ليبارا السعودية يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات بدلاً من زيارة الفرع الخاص بالشركة: