موعد حساب مواطن بالهجري والميلادي

يوفر برنامج حساب المواطن دعم كامل إلى الأفراد ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى دعم النساء الأرامل والمطلقات، ولذلك يتساءل مستحقي هذا الدعم بشأن موعد حساب مواطن حتى يستطيع جميع المواطنين عيش حياة كريمة مبتعدين عن طريق الطلب والاحتياج، ويعتبر هذا البرنامج تابع إلى الحكومة السعودية، أطلق في عام 2017 حتى يخفف العبء على المواطن السعودي، عبر توفير الدعم المادي إلي الأسر التي يكون دخلها متوسط أو منخفض.

تفاصيل موعد حساب مواطن

تم إطلاق برنامج حساب المواطن من أجل تخفيف العبء على المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض، كما أن هذا البرنامج المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية يكون أيضاً من أجل مساعدة كل مواطن قد تضرر من التطور والتغير الاقتصادي السريع الذي يحدث في هذه الأوقات، وتكون مواعيد صرف المنحة في هذه الأوقات:

شهر جمادى الأولى، يتم البدء في صرف منحة حساب المواطن بتاريخ 26 جمادى الأولى من عام 1442 هجرياً، ويكون هذا التاريخ موافق 10 من شهر يناير من عام 2021 ميلادياً.

شهر جمادى الآخرة، وفي هذا الشهر يتم البدء في صرف المنحة في يوم 28 من شهر جمادى الآخرة 1442، ويوافق ميلادياً 10 من شهر فبراير.

شهر رجب، يتم صرف حساب المواطن لشهر رجب في تاريخ 26، وهذا التاريخ يوافق 10 من مارس المقبل لعام

ماهي شروط الحصول على دعم حساب المواطن

تكون هناك بعض الشروط لمستحقي منحة هذا البرنامج، وتتضمن الشروط ما يلي:

يشترط أن يتجاوز عمر المواطن المتقدم لهذه المنحة 35 عام.

يجب ألا يكون المواطن حاصل على دعم من الحكومة السعودية بأي شكل.

ينبغي ألا يتخطى راتب المتقدم لهذه المنحة عن 10 آلاف ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى شروط استحقاق الشباب، فيجب ألا يتخطى عمر الشخص عن 19 عام.

يشترط الإقامة بداخل الأراضي السعودية، طوال فترة تلقى مبلغ الدعم.

يقدم هذا البرنامج الدعم إلى الإناث من عمر 18 عام إلى عمر 24 عام.

ينبغي ألا يتعدى الراتب الشهري للأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي وذلك بالنسبة إلى الشباب.

وأخيراً نتمنى أن نكون وضحنا إليكم موعد حساب مواطن حيث يعتبر هذا البرنامج مميز كثيراً، لما يقدمه من دعم كامل لجميع المواطنين بالسعودية، حيث تحسين الدخل ومساعدة الأفراد في عيش حياة كريمة، كما تعرفنا على بعض الشروط الواجب توافرها حتى تكون من مستحقي هذا الدعم.